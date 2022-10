Rolstoelvriendelijk Liempde is een van de burgerinitiatieven waarbij de wijkmakelaars een rol speelden. Het plan om de stoepen in het dorp aan te pakken, werd in 2017 uitgerold en is inmiddels afgerond.

Wel nieuwe, maar waarschijnlijk geen extra wijkmakelaars

11 minuten geleden

Er zijn momenteel geen wijkmakelaars meer in dienst van de gemeente Boxtel. Deze schakel tussen inwoners en de lokale overheid bevorderde door de jaren heen tientallen initiatieven van inwoners. Binnenkort worden er vacatures uitgezet. In principe blijft het bij twee fulltime-medewerkers. Maar of het er meer kunnen worden, al sluiten B en W niet geheel uit.

Het vertrek van de laatste wijkmakelaar wierp enkele weken terug vragen op bij de fractie van Balans. Hans Mols bekleedde de functie sinds de introductie ervan in 2016, jarenlang met Werner van de Velden en ook even met Mieke van de Donk, maar hij ging per 1 september met pensioen.

Op korte termijn worden de vacatures uitgezet. Binnen MijnGemeenteDichtbij, de gezamenlijke ambtenarenorganisatie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel, wordt nog gewerkt aan het ‘ideale functieprofiel’. Tot die tijd kunnen inwoners het beste even bellen naar het gemeentehuis (65 59 11) en dan krijgen ze contact met de relevante afdeling.

De inzet van de wijkmakelaars is de afgelopen jaren meermaals gezien als een succes. Onder meer door de Rekenkamercommissie die er een rapport over naar buiten bracht, maar ook door Brabants Centrum die er eveneens onderzoek naar deed in 2020. Balans vroeg dan ook of er meer wijkmakelaars kunnen komen (nu is er ruimte voor twee fulltime-medewerkers). In principe niet, al sluiten B en W het niet uit: de bezetting wordt momenteel ook tegen het licht gehouden.

Roubos baalt ervan dat er momenteel geen wijkmakelaars meer actief zijn in de gemeente Boxtel. Aangezien ook de gemeenteraad voorstander is van deze beleidsmedewerkers, had hij graag gezien dat de politiek van tevoren werd geïnformeerd. B en W vonden het niet gebruikelijk om op ‘dergelijk detailniveau over personele zaken’ de raad te informeren.