In Lennisheuvel werd Den Eijngel fraai gerestaureerd onder toeziend oog van de monumentencommissie. De voormalige herberg is bijna vijf eeuwen oud.

Commissies voor welstand en monumenten samen verder

1 uur geleden

De onafhankelijke commissies die het gemeentebestuur moeten adviseren over (ver)bouw van panden en monumenten worden samengevoegd. In voorbereiding daarop houdt Boxtel woensdagavond 19 oktober het symposium ‘Geen toekomst zonder verleden’ waar inwoners kunnen meepraten.

De monumenten- en welstandscommissie gaan samen verder onder de naam ruimtelijke kwaliteit. Dat vraagt om een meer algehele benadering van initiatieven. Samen met inwoners wil de gemeente kijken waar prioriteiten kunnen liggen. Tijdens het symposium, dat plaatsvindt in het Jacob-Roelandslyceum aan de Grote Beemd, geven verschillende deskundigen een toelichting op het onderwerp. Bezoekers kunnen zich tot en met vrijdag 14 oktober aanmelden via e-mail: erfgoed@mijngemeentedichtbij.nl.

VIER SPREKERS

Wethouder Désiré van Laarhoven opent de bijeenkomst om 19.30 uur. Vervolgens komen vier sprekers aan het woord. Caroline van Brakel is voormalig wethouder van Nuenen en vanuit die rol bekend met een brede ruimtelijke adviescommissie en een dorpsbouwmeester. Zij gaat in op de spanning tussen discussies in de gemeenteraad en de visie van deskundigen. Directeur Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit benoemt de praktische mogelijkheden en beperkingen voor een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit binnen het kader van de Omgevingswet.

Teun van den Ende is schrijver, onderzoeker en lid van de commissie ruimtelijke kwaliteit in Eindhoven. Hij behandelt het gebruik van historisch verwijzingen in hedendaagse architectuur en stedenbouw. Tot slot gaat Edith Wouters in op de verdichting van dorpse en kleinstedelijke omgevingen. Wouters leidde vanuit het in Turnhout gevestigde platform Ar-Tur de productie van de toolbox Dorps Bouwen. Die moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de leefomgeving in kleine gemeenschappen behouden blijft.

De vier spreekbeurten worden onderbroken voor een intermezzo waarin anekdotisch de huidige tijd in de historische context van Brabant wordt geplaatst. De Eindhovense architect Harrie van Helmond, interim voorzitter van de huidige monumentencommissie, leidt tot slot een forumdiscussie met de bezoekers.