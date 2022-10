Creatieve teksten leren maken in schrijfclub HCB

36 minuten geleden

In Hobbycentrum Boxtel (HCB) aan de Baroniestraat 105 start vrijdagmiddag 4 november een schrijfclub. Deelnemers leren in tien bijeenkomsten tweewekelijks om creatieve teksten te maken.

Schrijven is een boeiende, ontspannende en creatieve bezigheid. Schrijven in je dagboek, verhalen schrijven, creatieve teksten maken, je eigen levensgeschiedenis of die van je familie vertellen. Of… de verhalen die je je (klein)kinderen vertelt, vormgeven op papier. Zo mooi kan het zijn. Nog mooier kan het worden als je je teksten met anderen kunt delen en elkaar in je passie kunt ontmoeten.

Onder leiding van Marieke Dijkshoorn komt de schrijfclub tien keer bij elkaar, eens in de veertien dagen. De eerste vier bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de verteltechniek. In het tweede gedeelte gaan deelnemers met hun eigen teksten aan de slag en die worden gezamenlijk besproken.

Deelname kost tachtig euro, inclusief tien consumptiemuntjes. Inschrijven via www.hobbycentrumboxtel.nl.