Essche Boys verslikt zich uit bij WEC

1 uur geleden

Uit bij WEC in Wijbosch slaagde Essche Boys er zondag niet in de goede vorm van de afgelopen weken door te trekken. Na een rommelige wedstrijd stapte de thuisploeg met een 3-1 overwinning van het veld.

Beide teams openden afwachtend, kansen ontstonden vooral door slordigheden in de achterhoede. Bart Spooren keepte uitstekend en onderscheidde zich meermalen. De gasten kregen hun eerste kans na een slechte inspeelpass van de doelman van de tegenstander. Die was net op tijd terug in zijn goal om de inzet van Lars van Wanrooij te keren.

In de 26e minuut leidde balverlies van de Esschenaren op eigen helft het eerste doelpunt van de gastheren in. De treffer schudde de bezoekers wakker, die prompt meer druk uitoefenden. Vlak voor rust betaalde de pressie zich uit in de gelijkmaker. Luuk Wolfs bereikte met een voorzet Pim Laansma bij de eerste paal. Hij kopte de bal binnen: 1-1.

Na de rust ging de wedstrijd gelijk op. Laansma en Van Wanrooij kregen kansen om hun ploeg op voorsprong te brengen, maar scoorden niet. Dat deed de tegenstander vervolgens wel. Na dik een uur voetballen belandde een van richting veranderd schot van WEC in het Essche doel. De goal bleek de nekslag voor de gasten. Ze gingen de lange bal hanteren. Dat werkte averechts en gaf de thuisploeg de kans om te counteren. Uit een dood spelmoment in de slotfase viel nog de 3-1, waarmee de wedstrijd helemaal gelopen was.

TWEEDE

Essche Boys staat nu gedeeld tweede op de ranglijst met zes punten uit drie wedstrijden. Zondag 16 oktober speelt het elftal thuis tegen Nieuw Woensel. de aftrap is om 14.00 uur.