Walden: absurd en vermakelijk theater in plantenkas De Franse Eik

In de kas van kwekerij De Franse Eik op Tongeren voert Eric Overbeek samen met Femke Marischler de voorstelling 'Walden' op.

Hoofdrolspelers Eric Overbeek en Femke Marischler brengen het leven van Jacob en Sjo in beeld. Het Brabantse koppel vult de dagen met het verzorgen van de tuin: de liefde voor planten zit diepgeworteld bij het paar. Enthousiast wijzen ze naar een rare gladiool en wat kalekoppenkruid in het publiek. Maar terwijl Sjo vooral afleiding zoekt door flink in de modder te wroeten, wil Jacob vooral van de omgeving genieten: ‘Sjo, vat toch eerst ekkes een bèkske koffie, kuukske erbij...’

Regisseur Trudy Schambergen heeft ervoor gezorgd dat de twee acteurs (van wie Marischler overigens haar dochter is) elkaar knap aanvullen. Dit is geen eenvoudige opgave in het stuk van Arjan Ederveen: dat telt zeven verschillende bedrijven met verschillende stijlen..