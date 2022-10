Sint ontvangt kinderen op schooldagen, geen weekendbezoeken meer

De schoolbezoeken worden afgelegd van 14 tot en met 30 november. Op kasteel Stapelen krijgen de leerlingen een rondleiding die uiteraard langs allerlei pieten voert. Het hoogtepunt vormt een ontmoeting met de goedheiligman. Maar niet voordat er in Boxtel een intocht is geweest. De pepernotenmagnaat komt 13 november aan in Boxtel en zal aansluitend naar Liempde afreizen. Evenementenstichting Boxtel Vooruit neemt zoals altijd de organisatie van de activiteiten op zich.

MUZIKALE TOERTOCHT

Ook dit jaar wordt er een muzikale toertocht gehouden als de Sint in Boxtel is. Het pietenorkest maakt op zaterdag 19 november in de Zwitserse postbus een rondgang door onder meer het centrum, Breukelen en win..