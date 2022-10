ODC lijdt zijn eerste nederlaag in verse competitie

55 minuten geleden

ODC is er niet in geslaagd om de goede lijn van vorige week voort te zetten. Op eigen veld gingen de tricolores met 0-2 onderuit tegen Zigo. Het spel ging lange tijd gelijk op maar in de laatste twintig minuten sloegen de Tilburgers twee keer toe. De Boxtelaren misten scherpte in de afronding en stonden daardoor uiteindelijk met lege handen.

Na de prima 1-4 overwinning van vorige week op BVV, stond voor ODC zondag de thuiswedstrijd tegen Zigo op het programma. De Tilburgers hadden voorafgaand aan het duel één puntje minder dan de ontvangende ploeg.

De bezoekers kregen in de vijfde minuut hun eerste kans. Een vrije trap belandde buiten het bereik van ODC-keeper Robbie Roelofs op de paal. In de fase die volgde kregen de gastheren wat mogelijkheden. Vooral Ayoub Omair zorgde voor doelgevaar. Zigo-doelman Max Deijkers keerde na ruim twintig minuten spelen met veel moeite een bekeken schot van de jonge Boxtelse aanvaller.

HOOG OVER

Even later volgde de mooiste ODC-aanval tot dan toe. Op aangeven van Just van Wijk gooide Dirk van der Struijk vanaf rechts de bal hoog voor het doel. Stef van Alphen kopte goed in maar Deijkers stond wederom op zijn post om de bal uit het doel te ranselen. Vlak voor de rust kregen de gasten nog een fraaie mogelijkheid toen Marco de Liefde van dichtbij hoog overschoot.

Na de pauze was de eerste kans weer voor de Tilburgers. Een vrije trap belandde bij de tweede paal en werd door Roelofs met behulp van de paal geneutraliseerd. De thuisploeg liet zich ook niet onbetuigd. Stijn Pijnenburg knalde een vrije trap op de lat, Van Wijk kon de terugspringende bal net niet inschieten. Zo ging het spel op en neer. In de 71e minuut ging het mis voor ODC toen balverlies keihard werd afgestraft en Hanad Dhimbil de 0-1 op het scorebord zette. Tien minuten later had Stijn Smulders de gelijkmaker op zijn schoen maar zijn inzet op aangeven van Van der Struijk, werd opnieuw gekeerd door Deijkers. En als je zelf niet scoort dan valt de treffer vaak aan de andere kant. Dat gebeurde in de 82e minuut. Van buiten de zestien knalde invaller Dave Hoezen de 0-2 binnen. De tricolores deden er vervolgens alles aan om de aansluitingstreffer te forceren maar kansen voor wederom Smulders en invaller Lennart Sannen bleven onbenut. Uitslag: 0-2.

Door dit resultaat staat ODC op de gedeelde vijfde plaats in de nog verse competitie met vier punten uit drie wedstrijden. Komend weekend gaan de Boxtelaren op bezoek bij koploper Zwaluw VFC dat nog geen puntverlies heeft opgelopen. De wedstrijd in Vught wordt zaterdag 15 oktober gespeeld en begint om 19.00 uur.