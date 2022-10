Pulz! vermaakt en ontroert in Podium Boxtel

De cast van 'Is dit nou later?' swingt op de bühne van Podium Boxtel. Van links naar rechts Karin Tooren, Christian van Zogchel, Jeroen Pennings, John Zwijnenberg en Kim van Zandbeek.

Muziektheater. Onder die noemer presenteerde Theater Pulz! zijn voorstelling, die al tijdens de preview in de theaterzaal aan de Burgakker veel liefhebbers enthousiast maakte. Geen genre dat vaak in Podium Boxtel wordt geprogrammeerd, maar waar zeker publiek voor is. Dat bleek enkele jaren geleden tijdens drie uitverkochte voorstellingen ‘De Goei, de Kwaai & de Lillike’ en ook dit keer met de première van ‘Is dit nou later?’.

Onder regie van Lieke Faber uit Liempde - die zelf een van de vijf hoofdrollen vervulde - en op het podium muzikaal ondersteund door pianist Dave Hanhart en gitarist Jeroen Pennings, verzorgden de acteurs een amusant optreden waarin het turbulente leven van hoofdpersoon Jack (gespeeld door initiator John Zwijnenb..