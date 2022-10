Irene bindt RKSV Boxtel aan zegekar

44 minuten geleden

De mannen van het Gemondse Irene hadden er zin in zondag. Ze troffen in eigen huis RKSV Boxtel en stonden na twee minuten al met 1-0 voor. Nog voor rust legden ze de bal driemaal in het doel. De bezoekers staken uiteindelijk met een 3-1-nederlaag aan de broek het viaduct over de A2 weer over.

Trainer Michael van de Wal promoveerde afgelopen seizoen met Irene naar de vierde klasse en maakte vervolgens de overstap naar RKSV Boxtel. Hij zag zijn voormalige ploeg winnen.

Namens de promovendus, Irene komt sinds dit seizoen uit in de vierde klasse, brak Rob Groenendaal na een pass van Nick Vliegenthart op links door. Hij schoot op doel. Keeper Feenstra had de bal niet vast, waardoor Levi van Rooij de rebound in kon tikken.

Groenendaal en Van Rooij bestookten de Boxtelse goal vanaf de flanken. De gasten stonden onder druk en in de dertiende minuut viel dan ook de tweede treffer. Via Rody van Gaal belandde de bal bij Artur Pisasecki die de 2-0 binnenschoot. De bezoekers leverden strijd, maar leden veel balverlies en kregen de machine niet aan de praat. Na een half uur kreeg Jesse van Homelen ook nog eens geel.

Irene stoomde intussen door. Van Rooy zorgde voortdurend voor dreiging over rechts. In de dertigste minuut was hij zijn directe tegenstander te snel af. Uit zijn voorzet maakte Rody van Gaal de 3-0.

ANDER VAATJE

In de tweede helft tapten de gasten uit een ander vaatje. Direct na de aftrap stuurde Jesse van Homelen Guus van Raamsdonk op links weg. Hij haalde de achterlijn en lanceerde een voorzet. Daniel Foster scoorde vanuit de kluts de 3-1. Er gloorde hoop voor de Boxtelaren, die nagenoeg hun hele reservebank inzetten. Het spel begon beter te lopen en Irene toonde sporen van vermoeidheid. De bezoekers bleven knokken, maar scoorden niet meer. Ook de Gemondenaren maakten na rust geen doelpunten. Uitslag: 3-1.

RKSV Boxtel treft zondag 16 oktober in eigen huis S.V. Tongelre. De aftrap is om 14.30 uur. Irene speelt zondag 16 oktober uit in en tegen Mariahout. De wedstrijd begint om 14.00 uur.