Hockeymannen MEP denderen door

,,Ons doel na vorige week zondag was continuïteit”, aldus mannencoach Jaro van Eekelen. ,,Niet in de euforie blijven hangen, maar laten zien dat we een topploeg zijn. De zwakke beginperiode is afgesloten en nu wordt er alleen nog maar omhoog gekeken.” Het Boxtelse veldspel in Schijndel was verzorgd, hoewel het een aanmerkelijk minder goede wedstrijd was dan een week eerder tegen Helmond. MEP heeft het altijd lastig op het trage veld van Hopbel. Wel had de thuisploeg de intentie om snel en open te spelen en wilde zich niet ingraven. De gastheren hadden wel de pech tegen te veel kaarten aan te lopen.