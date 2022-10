Taverbo niet opgewassen tegen ongeslagen koploper uit Kampen

Taverbo speelde met Tonnie Brouwers, invaller Jordi van der Schoot en Bram Bakker tegen Gert-Jan de Lange, Julian Plette en Mark Hankel van Kampenion 1 uit Kampen.

Brouwers opende de wedstrijd tegen De Lange, maar kwam niet lekker in zijn spel en verloor. Hierna kwam Van der Schoot in zijn partij met 2-0 voor, maar verloor met 7-11 in de vijfde game van Plette. De derde partij leverde wel winstpunten op voor de Boxtelaren. Bakker zegevierde met 3-1 over Hankel.

VOOR HET EERST SAMEN

In het dubbelspel stonden Brouwers en Bakker voor het eerst samen aan de tafel. Ze Plette en Van Hankel knap lastig, maar verloren in de vijfde game. Van der Schoot moest vervolgens met 1-3 het hoofd buigen tegen De Lange.