FilmPodiumScopia: Frans drama over seksueel misbruik

FilmPodiumScopia vertoont maandag 10 oktober in het Muziekhuis aan de Passage Riche vanaf 20.15 uur het Frans/Belgische drama Grâce à Dieu, over seksueel misbruik door een priester. De film is de laatste van drie met als thema een muur van stilte.

De rolprent uit 2018 gaat over vier volwassen mannen die weinig gemeen lijken te hebben. Hun levens zijn echter door dezelfde katholieke geestelijke getekend. Als jonge scouts zijn ze misbruikt door pastor Preynat. Erkenning krijgen voor wat er gebeurde, is uiteindelijk niet zo moeilijk, maar Rome ziet liever vergeving dan vergelding.

Met dit waargebeurde misbruikdrama dat de laatste jaren nog regelmatig in de actualiteit kwam, is regisseur François Ozon in topvorm. Kaartjes zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar. Voor 7,50 euro via de website van Podium Boxtel of voor 8,50 euro in cadeauwinkel winkel Hebbes, Markt 6. Wim van Liempt leidt de film om 20.15 uur kort in.