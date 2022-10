Duurzaam Weekend staat bol van energiebesparende tips

Kraam van de gemeente Boxtel met onder meer informatie over de nationale open huizenroute voor duurzame woningen die eind oktober en begin november plaatsvindt.

De marktkramen werden afgelopen weekeinde bemand door onder meer de Herenboeren, de Fietsersbond en Transition Town Boxtel. Alle organisaties verstrekten informatie over energiebesparing, milieuvriendelijke maatregelen én duurzaam recreëren. Pierre van den Oord van de Fietsersbond vertelde over de vele voordelen van fietsen. ,,Met een stadsfiets heb je geen CO 2 -uitstoot, een elektrische fiets heeft nauwelijks uitstoot.”

Van den Oord ziet dat sinds de opkomst van de elektrische fiets veel meer mensen de auto’s thuis laten. ,,Dit geldt voor zowel ouderen als mensen die de fiets pakken om naar het werk te gaan. Naast de voordelen voor het milieu is het gezond en goedkoop én heb je nooit problemen met parkeren.”