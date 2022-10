Leerlingen Vorsenpoel stralen in de piste

De organisatie is in handen van de ouderraad (OR) en de school. Monique van Esch maakt deel uit van de OR. ,,Het ene jaar gaan de leerlingen op schoolreisje, het andere houden we een Vorsenpoeldag. Zo’n gezamenlijke activiteit is goed voor de onderlinge verbondenheid.”

De kinderen oefenen ‘s ochtends hun acts, koorddanser of clown ben je tenslotte niet zomaar. De organisatie pakt de zaken professioneel aan. Niks optreden in school of op de speelplaats. Nee, op het grasveld bij de skatebaan staat een echte circustent. Van Esch: ,,Die is door ouders mee opgebouwd, met de eigenaar Sander Balk.” Salto heet het circus van Balk, die afkomstig is uit Sneek en de nacht voor de Vorsenpoeldag in een caravan naast zijn tent bivakkeerde. De eigenaar ..