Nog geen zicht op herbestemming ‘Maremak’

In het schoolgebouw aan de Beukums dat ooit werd gerealiseerd voor speciaal basisonderwijs vindt nu de taalklas voor Oekraïense oorlogsvluchtingen onderdak.

Heesen benadrukte vorige week bij de presentatie van de gemeentebegroting dat de school die ooit werd gebouwd ten behoeve van het speciaal basisonderwijs niet helemaal leeg staat: ,,Helicon (nu Yuverta - red.) gaf les in het gebouw dat ook diverse andere bestemmingen had. Nu is er de taalklas voor Oekraïense vluchtelingen ondergebracht.”

De wethouder die zowel onderwijs als financiën in zijn portefeuille heeft, geeft aan dat een definitieve nieuwe invulling voor het Maremakgebouw onderdeel vormt van het nieuwe IHP. De gesprekken daarover zijn blijkbaar weer opgestart nadat deze onder zijn voorganger Marusjka Lestrade zeer moeizaam verliepen. Dat had alles te maken met een verschil van inzicht tussen het gemeentebestuur en Sint-Christoffel..