Ambtenarenorganisatie MGD wordt transparanter voor de raden

De Boxtelse en Gestelse raadsleden werden achter gesloten deuren in drie verschillende werksessies bijgepraat over de veel stand van zaken binnen MGD. De in 2016 gefuseerde organisatie kreeg voorbije jaren veel kritiek omdat de gewenste kostenbesparing en kwaliteitsverbetering die ten grondslag lag aan de samenvoeging niet werd behaald.

In de bijeenkomst van maandag vormde de personele bezetting de rode draad. De afgelopen jaren kampte de gemeente met onderbezetting waardoor veel achterstallig werk ontstond. Een bekend voorbeeld is de afdeling ruimtelijke ordening waardoor vorig jaar vijftig van de tachtig woningbouwplannen in de ijskast belandden.

EXTERNE INHUUR