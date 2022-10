In 2020 moesten de deelnemende koppels in achttien minuten met satéprikkers, schilderstape en metseltouw een zo hoog mogelijke constructie bouwen die ook nog eens een marshmallow kon dragen...

Inschrijven voor Gemondse Quiz

De vijfde editie van de Gemondse Quiz staat voor zaterdag 21 januari 2023 in de agenda. Teams kunnen zich vanaf vandaag, zaterdag 8 oktober inschrijven.

De organisatie van deze lustrumeditie is wederom in handen van het Gemondse gilde en heemkundevereniging Den Hogert. De uitslag wordt bekendgemaakt op zaterdag 28 januari tijdens een feestavond. Teams kunnen zich aanmelden via www.gemondsequiz.nl of telefoonnummer 06-15 57 81 14.