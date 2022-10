Boxtel in teken van milieu en energiebesparing

vr 7 okt, 13:30

Boxtel beleeft zaterdag 8 en zondag 9 oktober zijn Duurzaam Weekend. Dat vindt plaats op de Markt. Bezoekers ontvangen informatie over energiebesparing en milieuvriendelijke maatregelen, maar ook over duurzaam recreëren in de regio en slim wonen in een Tiny House.

De wethouders Désiré van Laarhoven en Mariëlle van Alphen openen de tweedaagse zaterdag om 11.45 uur. De informatiemarkt is vervolgens geopend tot 16.00 uur. Op zondag duurt de markt 13.00 tot 17.00 uur.

Ook hebben de organisatoren (Bruisend Centrum, gemeente en Transitie Boxtel) een waarzegster uitgenodigd om op ludieke wijze de duurzame toekomst te voorspellen.

MUZIKALE OPTREDENS

Het gemeentehuis opent zondag bovendien zijn deuren voor een optredens door kamerkoor Ratatouille (13.15 uur) en Star Company (15.30), tips van het energieloket en een lezing over groenvoorzieningen (aanvang 14.45). Jan Juffermans sluit het duurzame weekend af met de lezing Voetafdruk voor een beter milieu.