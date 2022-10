Volleyballen op dinsdagavond: ‘Dat is ons heilig’

De Boxtelse Bedrijfs Ontspanning (BBO) bestond vroeger uit meerdere sportcompetities waar bedrijfsteams aan meededen, zoals voetbal, tafeltennis en vissen. Ook werd er volleybal gespeeld, maar veel stelde dat voor 1972 nog niet voor. Tegelijkertijd werd er ook in de sporthal van seminarie Stapelen veel gevolleybald. Oosterbaan was daar sportief actief, terwijl Van Oers met zijn ploeg juist onder de vlag van BBO speelde.

BBO zag de concurrentiestrijd tussen de twee competities en stelde voor deze samen te voegen. Dat gebeurde in 1972. ,,In de huidige vorm bestaan we dus vijftig jaar. Ondertussen zijn alle andere sporten onder de BBO gestopt of opgegaan in andere clubs, maar wij zijn doorgegaan en zelfs flink gegroeid”, aldus Van Oers.