In 2020 exposeerden professionele kunstenaars in MuBo. Nu kunnen amateurs hun werken laten zien.

MuBo zoekt amateurkunstenaars voor expositie

za 8 okt, 12:30

Amateurkunstenaars kunnen vanaf zaterdag 26 november exposeren bij MuBo aan de Baroniestraat 18. Het Boxtelse museum wil tot eind januari een mix van verschillende kunstuitingen laten zien van niet-professionals.

Het doel is om de creativiteit in Boxtel in beeld te brengen. Alle vormen zijn welkom: van schilderijen tot beeldhouwwerken, van keramiek tot digitale kunst. Er is plaats voor zo’n vijftien exposanten. MuBo beschikt zelf over vitrines, sokkels, lichttafels en panelen.

Aanmelden tot en met 21 oktober kan via info@muboboxtel.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer en met bijvoeging van een of meerdere foto’s van de kunstwerken. Een commissie van het Boxtelse museum gaat de tentoonstelling samenstellen. De volgorde van inschrijving is mede bepalend.

Voor meer informatie kunnen mensen contact opnemen met voorzitter Willem van Vossen via telefoonnummer 06-16 04 18 98.