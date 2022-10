‘Buiten bewegen voelt als vakantie’

,,De laatste tijd merk ik extra hoe belangrijk het is om gezond te leven. Door een ongelukkige val heb ik een aantal gekneusde ribben. Ook heb ik een peesontsteking, waardoor bewegen momenteel moeizaam gaat.” Sjan is één van de deelnemers die normaal gesproken twee keer per week aan het sporten is in de beweegtuin, tegenover Kinderboerderij Boxtel. ,,Ik kan al een aantal weken niet deelnemen en dat voel ik aan mijn lijf. Het is stram en stijf.”

Ook Erna sport tweemaal per week aan het Apollopad. ,,Er wordt les gegeven door een bewegingsagoog en een activiteitenbegeleider en de lessen zijn geschikt voor iedereen vanaf 55 jaar”, vertelt ze. ,,De oudste deelnemer is de 90 al gepasseerd, dus de oefeningen die we doen, kunnen wat gemakkelijker..