Pop en rock uit 60’s en 70’s vult tweemaal De Rots

18 minuten geleden

Met optredens van de bands Maxpoint en GreySix en plaatjes van Disco Paniek wanen bezoekers van gemeenschapshuis De Rots zich zaterdag 15 en zondag 16 oktober terug in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Pop- en rockmuziek die destijds de hitparades bepaalde voert de boventoon.

De vier mannen van Maxpoint leven zich op zaterdag vanaf 20.30 uur uit in evergreens van onder meer The Beatles, The Rolling Stones en Elvis Presley. En dat doet sextet GreySix een dag later eveneens vanaf 14.30 uur. Dan draait Disco Paniek, die in de jaren zeventig discoavonden in het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat opluisterde, ook hits op vinyl. De toegangsprijs voor beide optredens bedraagt drie euro.