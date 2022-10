Scouts zenden uit via tv, radio en internet

De leden van scouting Boxtel doen zaterdag 15 en zondag 16 oktober weer mee aan de Jota-Joti. Tijdens dit weekend maken wereldwijd miljoenen scouts kennis met elkaar via verschillende vormen van communicatie.

Ieder derde weekend van oktober staat de scoutingwereld in het teken van communiceren via amateurradio en internet. Dit gebeurt tijdens de Jamboree On The Air (Jota) en Jamboree On The Internet (Joti). Scouting Boxtel doet daar nog een schepje bovenop door ook live radio en tv te maken. Zo heeft de vereniging het evenement jaren geleden omgedoopt tot Jotari: Jamboree on the air radio and internet.

Meer informatie over het weekend, het beluisteren van de radioprogramma’s en het bekijken van de tv-uitzendingen is te vinden op www.scoutingboxtel.nl/jotari.