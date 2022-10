Veel Boxtelse huizen in potentie geschikt voor senioren

Sommige inwoners willen meedenken over de oplossing om de grijze golf op te vangen. Zo willen Nienke van Ulden en Peter Kamps uit Lennisheuvel op het terrein achter hun huis twaalf seniorenwoningen realiseren. Dat plan dienden zij in maart al in bij de gemeente Boxtel.

De twee studies zijn los van elkaar uitgevoerd. Companen heeft op verzoek van de gemeente over de hele breedte gekeken naar de totale woonbehoefte in Boxtel, terwijl Sowib zich alleen op de seniorensector richtte. Toch zijn beide rapporten eensgezind over wonen en zorg. Er komt binnen nu en twintig jaar een grote grijze golf van 75-plussers op Boxtel af en daar reageert de gemeente niet adequaat genoeg op.

ZEVEN JAAR

De vergrijzing bereikt in 2030 haar hoogtepunt. ,,Dat zou betekenen dat de grootste aanpassingen in woonbehoeften in de komende zeven jaren al gerealiseerd moeten worden. Dat kan door het aanpassen van de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw”, concludeert Sowib.