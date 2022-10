Velder maakt zich op voor hardstyle

Tal van dj’s vertolken naast hardstyle ook hardcore, raw en classics tijdens het nieuwe festival. Voor Elektrum hebben de organisaties van Intents Festival in Oisterwijk en Wish Outdoor uit Beek en Donk de handen ineen geslagen.

Die samenwerking bevalt tot nog toe goed, geeft Remko Hermans van Intents aan. ,,Natuurlijk hebben we ieder ook ons eigen evenement, dus moeten we nu veel met elkaar afstemmen. Het scheelt enorm dat we elkaar op persoonlijk en zakelijk vlak al goed kennen.” Samen met Tim Klomp Bueters van Wish Outdoor zit hij namelijk ook in het bestuur van Frons of House, een collectief voor organisatoren van Brabantse evenementen.”