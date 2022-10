Energiebesparing helpt armoede voorkomen

Van Laarhoven reageerde op twee moties van raadslid Rinze van der Veen (SP). Hoofddoel daarvan: zorgen dat informatie over energietoeslagen en besparende maatregelen gezinnen met een krappe beurs bereikt. En daarnaast wil de SP mensen die niets met duurzaamheid hebben, toch bij het thema betrekken. ,,Als er inspraakavonden zijn, zie je altijd dezelfde mensen. Zij beschikken doorgaans over voldoende financiële middelen voor woningaanpassingen en zijn in het onderwerp geïnteresseerd. Maar je moet een bredere groep aanspreken”, aldus Van der Veen.

De raad bevroeg de wethouder over de up-to-date gemaakte duurzaamheidsagenda en stemde daar unaniem mee in. De vragen gingen uiteraard over zon en wind, maar vooral ook over energiearmoede. Meer d..