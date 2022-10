Intussen in Ursula: spreekuren over energiekosten lopen vol

,,Er kwamen voorheen maximaal acht mensen bij ons op spreekuur, nu zitten we op zeventien. Het is enorm druk”, vertelt Ingrid Besters van ContourdeTwern. Iedere maandag en woensdag tussen 09.00 en 11.00 uur kunnen mensen langskomen bij Buro Sociaal Raadslieden. Zij krijgen dan informatie over uitkeringen, werk, belasting, juridische kwesties enzovoort. Maar nu gaat het met name over geld vanwege de explosief gestegen energieprijs. Besters: ,,De spreekuren zijn zo druk dat er mensen moeten bijspringen. We kijken momenteel of we meer vrijwilligers kunnen werven.” Op de inzet van vrijwilligers kan ContourdeTwern niet alléén leunen, beseft ook coördinator Karin van Ditmars. Er zal meer capaciteit moeten komen, iets waar de gemeente Boxtel zi..