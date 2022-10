Boxtel ondersteunt ‘bonenboeren’ en andere eiwitrijke initiatieven

Overigens niet alleen in peulvruchten en noten zitten veel eiwitten, ook in granen zoals spelt. Onder meer Liempdenaar Wim Jennissen verbouwt deze tarwesoort.

De productie van meer plantaardige eiwitten wordt (summier) genoemd in de geüpdatete duurzaamheidsagenda van Boxtel die enkele weken terug werd gepresenteerd. Momenteel bevat het dieet van de gemiddelde Nederlander veel vlees. Plantaardige eiwitten kunnen tot op zekere hoogte de dierlijke vervangen. Bonenburgers, vegakip, tempé: dit soort vleesvervangers bevatten allemaal (soja)bonen maar graansoorten. Het uitgangspunt van het Voedingscentrum is om deels plantaardige eiwitten en deels dierlijke te eten. Iets meer dan 60 procent van de proteïne die Nederlanders eten, is afkomstig van dieren, bijna 40 procent is plantaardig. In 2030 zouden die percentages omgedraaid moeten zijn, is het streven van het kabinet.