Jake: ‘Mont Ventoux? Die gaan we wel even killen!’

De dertien jongeren van De La Salle werden vrijdagochtend in Boxtel als helden onthaald door hun ouders en personeel van het orthopedagogisch instituut. Het beklimmen van de Mont Ventoux wordt door de jonge fietsers gezien als een enorme mentale en fysieke overwinning.

,,Wat ben ik ongelofelijk trots op jullie!” Met die woorden feliciteerde regiodirecteur Maurits Barendrecht van De La Salle in Boxtel alle deelnemers aan het fietsproject. Op het terras van café Relais du Mont Ventoux in Bedoin sprak Barendrecht zijn bewondering uit voor de topprestatie die ‘zijn’ jongeren met hun buddy’s hadden geleverd. ,,Ik ben dankbaar dat ik met deze equipe een bijdrage mag leveren aan jeugdzorg waarbij sport, muziek, perspectief, participatie én vallen en opstaan drijfveren zijn.”

WARE HELDEN

Het fietsproject van De La Salle beoogt jongeren met een verstandelijke beperking of gedragsproblemen te ondersteunen in hun behandeling. Onder leiding van ploegleiders Maarten van Amelsvoort, Tonio An..