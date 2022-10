De nieuwe plek op de agenda, in de meivakantie, leek de kermis in Esch dit jaar goed te doen. Toch wil de gemeente Boxtel van de bezoekers horen welk moment in het jaar deze het beste gehouden kan worden.

Kermissen in dorpen onder de loep

di 4 okt, 16:02

De gemeente Boxtel organiseert jaarlijks de kermissen in Boxtel, Esch en Liempde. Na afloop worden deze geëvalueerd. Dit keer worden ook meningen van de bezoekers gepeild en ideeën bij hen opgehaald. Op deze manier wil de gemeente de evenementen beter afstemmen op de behoefte. Hiervoor is in samenwerking met stichting Brabants Centrum een enquête uitgezet. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

De gemeente wil weten wat er goed is gegaan, wat minder goed verliep en wat er volgens bezoekers moet gebeuren om het jaarlijkse festijn te verbeteren. Iedereen die het afgelopen jaar een van de kermissen in Boxtel, Liempde (eerste weekend augustus) of Esch (meivakantie) heeft bezocht, kan de vragenlijst invullen.

VRAGEN

Bezoekers krijgen afhankelijk van hun keuze meerdere vragen over de kermis in hun dorp. Zo kunnen zij bijvoorbeeld aangeven wat het beste moment voor de kermis in Esch zou zijn. Die werd de afgelopen jaren al diverse keren verplaatst en vond dan weer plaats tijdens Pasen, dan in de meivakantie. Wie het volksfeest in Boxtel of Liempde heeft bezocht, krijgt vragen over de opstelling en het (ontbreken van een) randprogramma. Het invullen van de enquête kost slechts vijf minuten.

De betrokken horecaondernemers op de Markt en exploitanten van attracties hebben binnenkort een fysiek overleg met de gemeente over de opzet van de kermissen. Met de resultaten uit dat gesprek en de ingevulde enquêtes kan Boxtel de kermissen beter afstemmen op de behoefte.

GRATIS RONDJE

De vragenlijst is anoniem, maar deelnemers die hun naam en e-mailadres invullen, maken kans op een van de tien strippenkaarten voor een gratis rondje in alle attracties op de kermis van volgend jaar. De winnaars krijgen per e-mail hun prijs opgestuurd.