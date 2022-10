‘Op korte termijn geen nieuwe sociale huurwoningen? Plaats dan tijdelijke’

Wethouder Wim van der Zanden heeft zich laten inspireren door onder andere dit project van wooncorporatie Zayaz aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch. Samen met woonstichting Joost wordt er gezocht naar twee geschikte locaties in Boxtel om er in totaal dertig sociale mini-woningen te realiseren. De wethouder hoopt dat de huisjes er in anderhalf jaar staan.

Bovenstaand advies is een van de aanbevelingen van bureau Companen in opdracht van de gemeente. Vorige week donderdag werd het woonbehoefteonderzoek door het college van B en W openbaar gemaakt.

De noodzaak om meer concrete plannen in gang te zetten (lees ook elders op deze pagina), geldt ook voor de sociale huursector. Companen schat in dat er 355 tot 430 woningen bij moeten komen. Dat is ongeveer een kwart tot bijna 30 procent van de totale extra behoefte. Én zou overeenstemmen met de Nationale Woon- en Bouwagenda van minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting): de richtlijn is dat drie op de tien huizen sociale huurwoningen zijn. Maar met de huidige nieuwbouwplannen, zal dat percentage in Boxtel niet worden gehaald.