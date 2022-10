Jeugdhuis Pius X is trots op nieuw sportveld

Voorzitter Ton van Boxtel van jeugdhuis en sporthal Pius X somt op wat er allemaal is gedaan: ,,Het veld is natuurlijk vernieuwd, je kunt er handballen, drie tegen drie basketballen en voetballen, maar er staat ook een nieuw hekwerk omheen. Daarnaast is het grasveld dat aan het gebouw grenst geëgaliseerd en is er een rolstoelvriendelijk pad aangelegd.” Maar ook binnen is het een en ander aangepast vervolgt Van Boxtel: ,,Zo zijn de hobbykamer en de zolder onder handen genomen en hebben we een groot deel van de verlichting vervangen door led-lampen. En er is meer ruimte om fietsen te parkeren aan de zijkant van het gebouw.”