Slagwerkers winnen jubileumquiz

Het winnende team werd gevormd door Marc van Breugel, Stan van Esch, Martijn van der Steen en Aron Steenbakkers. Allen spelen mee in het slagwerkensemble van Boxtel’s Harmonie, de muziekvereniging waarvan ook De Aggemarvanhuisaf Band deel uitmaakt.

Een tweede team met harmonieleden eindigde als tweede. Daardoor zou je denken dat veel vragen betrekking hadden op het jubilerende orkest of de moedervereniging, maar niets was minder waar. Vooral algemene kennis kwam van pas bij de beantwoording. In tweeënhalf uur tijd kregen een kleine honderd deelnemers vragen van uiteenlopende aard voorgeschoteld. Onder meer via beeldfragmenten die werden ingesproken door enkele bekende Boxtelaren.