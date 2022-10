The Ducktownband in actie tijdens het seniorencarnaval van De Agterblijvers.

Stemmen voor top 44 Ducktownband

ma 3 okt, 15:19

Al bijna vier keer elf jaar timmert The Ducktownband muzikaal aan de weg in Boxtel en (wijde) omgeving. Volgend jaar staat het carnavaleske jubileum op het programma en in aanloop daar naartoe daagt het blaasorkest zijn publiek uit om een top 44 samen te stellen.

Fans van de muziekkapel worden opgeroepen hun eigen 25 favoriete muziekstukken aan te vinken die door de jaren heen op de lessenaar stonden bij het dweilorkest. De 44 liedjes met de meeste stemmen zullen in 2023 centraal staan, zo is te lezen op de Facebookpagina van The Ducktownband. Stemmen kan via deze link.