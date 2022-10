Verdiende zege Munselploeg op Nijnsel

ma 3 okt, 12:25

De eerste thuiswedstrijd van dit seizoen, heeft RKSV Boxtel drie punten opgeleverd. De Munselploeg was met 3-1 te sterk voor Nijnsel.

Door blessures en ziekte in de afgelopen week, moest trainer Michael van de Wal enkele wijzigingen doorvoeren ten opzichte van een week eerder tegen Nieuw Woensel. Toch was het spel van de roodwitten verzorgd en kon de neutrale toeschouwer genieten van de eerste helft. Na drie minuten viel al de openingstreffer. Een afgeslagen bal belandde bij Boxtelse speler Lars van Hamond. Met een harde boogbal schoot hij van een goede dertig meter de 1-0 binnen.

Nijnsel is was echter niet onder de indruk en scoorde vrijwel meteen de gelijkmaker. Na een steekpass door het centrum en een goede combinatie, werd keeper Hidde Feenstra kansloos gelaten: 1-1.

Daarna echter had de uitploeg moeite om de Boxtelse aanval reglementair tegen te houden. Twee Nijnselse verdedigers kregen een gele prent. Daarbij moest Valentijn Waals het vaak ontgelden. Na andermaal een overtreding op hem, kon de vrije trap op een veelbelovende positie worden genomen. Jesse van Homelen zette de bal voor en ploeggenoot Daniel Foster, die een sterke wedstrijd speelde, werkte deze van dichtbij binnen: 2-1.

De Boxtelaren bleven in de eerste helft goed combineren, maar het beeld van het tweede bedrijf was anders. Nijnsel speelde opportunistischer en Boxtel kwam minder goed in het spel. De gastheren kregen wel wat kansen maar misten de nodige scherpte.

PROTESTEN

Na iets meer dan een uur spelen, schreeuwde de Nijnselse formatie om een strafschop na een harde ingreep van de Boxtelse voetballer Tim Hulskes in zijn eigen strafschopgebied. De arbiter wuifde echter alle protesten weg. De gasten gingen er daarna extra fel tegenaan en kregen daarvoor nog eens twee gele prenten.

Drie keer wisselde trainer Van de Wal om meer controle over de wedstrijd te krijgen. Daardoor nam ook de werklust in het veld toe. De wijzingen waren een succes, want Nijnsel werd in bedwang gehouden. De bezoekers kregen een kwartier voor het einde nog één grote mogelijkheid, maar de linksbuiten knalde de bal op de paal.

Ondanks hun defensievere opstelling, maakten de roodwitten de beslissende treffer in blessuretijd. Luuk van Weert werd in het zestienmetergebied gehaakt en Waals schoot de toegekende pingel binnen.

Zondag 9 oktober speelt RKSV Boxtel een burenderby in Gemonde tegen VV Irene: de aftrap in sportpark De Laat aan de Kaal Hoefsteeg is om 14.30 uur.