Herbezinning op PHS-plannen lijkt onontkoombaar

Het plan voor de fietstunnel onder de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat werd in augustus door de Raad van State naar de prullenbak verwezen. Ook zijn de geraamde kosten enorm toegenomen. Boxtel zoekt met provincie en het Rijk naar oplossingen.

Bij de presentatie van de begroting meldde Van Nistelrooij vorige week dat een herbezinning op de Boxtelse verkeersplannen noodzakelijk is. Begin augustus vernietigde de Raad van State beide plannen van de gemeente Boxtel. Intussen is ook de kostenraming fors toegenomen waardoor er een tekort is van 18 miljoen euro, ongeveer een half keer zoveel als het oorspronkelijke budget.

Drie deelprojecten kunnen nog binnen het budget worden uitgevoerd (verkeersmaatregelen in buurtschap Tongeren, Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en sluiting dubbele overweg). Met de voorbereidingen daarvan gaat Boxtel door om verdere vertraging te voorkomen.

LOBBYEN