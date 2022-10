ODC boekt ruime zege op hardwerkend BVV

Voor de tweede competitiewedstrijd van het seizoen reisde ODC af naar De Vliert. De tricolores hadden in de beginfase wat moeite met het natuurgrasveld dat door regenval vlak voor de wedstrijd hier en daar wat glad was. Mede daardoor kwam het rondspelen van de bal niet goed uit de verf. De thuisploeg liet zien beter om te kunnen gaan met de omstandigheden.

Geleidelijk aan kregen de bezoekers meer grip op de wedstrijd. De combinaties lukten beter en steeds vaker kwam de ploeg in de zestien van de tegenstander. In de 26e minuut leverde dat resultaat op toen Omair schoot op aangeven van Sannen de bal knap in de kruising.