Wandelaars over de Lange Loop in Boxtel-Oost hebben ze ongetwijfeld al gezien: twee enorme paddenstoelen (reuzenbovisten). Een teken dat de herfst nu echt haar intrede heeft gedaan.

Een voetbal? Nee, een reuzenbovist!

ma 3 okt, 10:48

Het is weer die tijd van het jaar: herfst. En dus schieten de paddenstoelen op veel plekken uit de grond. Daar zitten vaak mooie exemplaren tussen. Maar soms vallen ze op door hun grootte.

Zo kwam onze fotograaf Albert Stolwijk zondag tijdens een wandeling met de hond over de Lange Loop langs de Dommel ter hoogte van De Mutsenmaakster in Boxtel-Oost twee enorme ‘champignons’paddenstoelen tegen. Het gaat hier om de reuzenbovist, een vrij algemeen voorkomende soort, maar wel een die opvallend groot kan worden. Wie ze ziet liggen zou eerst nog denken dat iemand zijn voetbal is vergeten. Met het mooie weer van deze week zal de reuzenbovist zijn naam wellicht nog meer eer aan gaan doen... Foto: Albert Stolwijk.