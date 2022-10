Breuk in persleiding riolering zorgt voor overlast in Van Hornstraat

De waterlekkage op de hoek van de Stenen Kamer en de Van Hornstraat is veroorzaakt door een breuk in een persleiding van het riool. Waterschap De Dommel is dit weekend bezig geweest om het euvel op te lossen. Hiervoor is een deel van het wegdek weggehaald. Daardoor is de Van Hornstraat vanaf de Stenen Kamer tijdelijk niet bereikbaar.

Een persleiding wordt gebruikt om water vanuit het riool naar de waterzuivering te sturen. Dat gaat onder flinke druk. Dat is ook de reden waarom het waterschap met het incident bezig is. Volgens een woordvoerder van De Dommel gaan de werkzaamheden nog zeker de hele zondag duren en mogelijk ook maandag. ,,We willen zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de buurtbewoners, maar omdat dit in het weekend gebeurt duurt het wat langer voor het juiste materiaal beschikbaar is”, aldus de woordvoerder.

Op de hoek van de Stenen Kamer en de Van Hornstraat lopen volgens het waterschap meerdere leidingen voor water en gas. ,,Dat maakt de operatie om het lek te dichten een stuk complexer”, geeft de woordvoerder aan.

VRACHTWAGENS

De leiding is zaterdagmiddag afgesloten, dus er stroomt geen rioolwater meer door de straat. Het water wordt nu opgevangen bij het rioolgemaal op bedrijventerrein Ladonk. Vanaf daar brengen vrachtwagens het water naar de rioolwaterzuivering op Heult. Omwonenden zijn van het voorval op de hoogte gesteld en kunnen volgens de woordvoerder normaal gebruik maken van het toilet.

De gemeente Boxtel heeft de Van Hornstraat afgezet. Verkeer kan via het Ronduutje en de Leenhoflaan richting Ladonk en Haaren.