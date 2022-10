Bakkerijen Gillis en De Leijer gaan samen in Selissen

In februari was winkelmedewerker Annie Welten 25 jaar in dienst bij bakkerij De Leijer van bakker Daan Pouwels (links). Dat werd natuurlijk gevierd met taart.

De belangrijkste reden voor de samenvoeging in winkelcentrum Selissen zijn de extreem stijgende kosten voor gas, geeft eigenaar Daan Pouwels van De Leijer desgevraagd aan. Daarnaast liggen de twee bakkerijen op een steenworp afstand van elkaar en vissen ze qua klanten dus in dezelfde vijver. Het is volgens Pouwels niet rendabel om beide zaken open te houden.

BRABANTSE BAKKERS

Het plan was al langer om het uiterlijk van de winkels van De Leijer in Selissen en winkelcentrum Oosterhof en die van Gillis in Boxtel, Oisterwijk en Haaren gelijk te trekken. Dat is nu door de marktomstandigheden in een stroomversnelling gekomen. Vanaf 1 oktober voeren de Boxtelse zaken de naam Gillis en De Leijer, De Brabantse Bakkers.