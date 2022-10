Lustrum en gouden jubileum voor verpleeghuis Achterberghstraat

Bewoners van het Wereldhuis in Boxtel vierden dinsdag feest. Het multiculturele verpleeghuis van Zorggroep Elde Maasduinen bestaat vijf jaar.

Na een ingrijpende verbouwing en renovatie werd in 2017 de oude naam Molenweide ingewisseld voor Wereldhuis. Het was niet alleen een cosmetische en bouwkundige verandering, ook de dienstverlening werd toegespitst op zogeheten cultuurspecifieke zorg. Het verzorgingshuis werd in september 1972 geopend om zusters van Jezus Maria en Jozef (JMJ) onbezorgd van hun oude dag te laten genieten.

Toen al werd voorzien dat het aantal zusters af zou nemen en daarom besloot het toenmalige JMJ-bestuur dat ook religieuzen van zes andere orden en congregaties er onderdak moesten kunnen vinden. Momenteel vinden nog witte zusters, paters assumptionisten en - sinds kort - medische missiezusters die op leeftijd zijn geraakt en verzorging nodig hebben aan de ..