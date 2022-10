Vrije Tribune: Saaie woningbouw wordt nu moderne architectuur

De nieuwe wijk Heem van Selis in aanbouw. De luchtfoto is in zuidelijke richting genomen. Rechtsboven zijn de bedrijven aan de Duit te herkennen.

Maar dat dit anno 2022 niet meer van toepassing is blijkt onder andere uit de nieuwbouw dit momenteel gerealiseerd wordt in de nieuwe wijk Heem van Selis hier in Boxtel. Deze woningen stralen een warm gevoel uit door de toepassing van onder andere genuanceerd metselwerk en verfwerk, maar ook door speciale effecten in de bouwkundige constructies, wat tegenwoordig mogelijk is door gebruikmaking van geavanceerde computers.

In mijn optiek een hoogstandje in de moderne architectuur .Een compliment aan de architect en zijn medewerkers.