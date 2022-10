Boxtheater geeft kijkje in bijzondere buurt

za 1 okt, 11:00

De lokale toneelvereniging Boxtheater staat bekend om haar uiteenlopende locaties voor de voorstellingen. Ook voor de opvoering In De Buurt is dit jaar weer een bijzondere plek gevonden. Of eigenlijk: plekken. Want een wandeltocht brengt bezoekers langs een aantal scenes die zou uit een doorsnee buurt kunnen komen. Dit alles vindt op een achttal avonden plaats in het centrum van Boxtel.

De voorstelling In de buurt laat de bezoeker kennismaken met buurtbewoners die blij zijn met elkaar. De gasten zien in de verschillende korte voorstellingen steeds een ander tafereel en maken kennis met enkele personen. Zoals twee oude vrienden die praten over het verleden en de toekomst, een uitgeblust echtpaar en een mening over een schilderij. Alles lijkt pais en vree in de veilige buurt, maar wie net iets verder tussen de gordijnen kijkt en de gesprekken aanhoort, merkt al snel dat er iets schuurt onder de oppervlakte...

KAARTEN RESERVEREN

Boxtheater voert de stukken, die samen een geheel vormen, in totaal acht keer op. Te weten: donderdagen 3, 10 en 17, vrijdagen 11, 18 en 25 en zaterdagen 12 en 26 november. De voorstelling begint steeds om 20.00 uur en bezoekers dienen zich uiterlijk een kwartier voor aanvang te melden bij grand café Rembrandt aan de Rechterstraat 56. Vanaf die plek worden de tickethouders langs de verschillende plekken geleid. Kaarten kosten 14,50 euro en zijn te bestellen via www.boxtheater.nl.