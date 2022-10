Ambitieus bouwplan Heem van Selis telt 476 energieneutrale woningen

Rustig wonen in Boxtel met aandacht voor mens, dier en klimaat. Bijna 30 jaar geleden werd al gesproken over nieuwbouw in het Boxtelse gehucht Selissen. Inmiddels is de bouw van fase 3 van Heem van Selis gestart. Eind dit jaar volgt fase 4 van het in totaal zes fases tellende plan. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling, Bouwbedrijf Van Peer en gemeente Boxtel hebben de handen ineen geslagen met de om 476 zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen te realiseren.

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in het ambitieuze plan van Bouwbedrijf Van Peer, Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling en de gemeente Boxtel. Alle woningen, zowel koop als huur, zijn energieneutraal. Van Peer: ,,Het plan gasloos en energieneutraal te bouwen was al gereed voor het landelijke beleid daarop gericht was, hoewel energieneutraal bouwen in de projectmatige woningbouw nog niet gebruikelijk is. Wij gaan met dit plan verder dan de norm.” Hij vervolgt: ,,Doordat de woningen energieneutraal zijn, zijn de maandlasten veel lager dan die van een oudere woning. Zeker nu de energieprijzen zo extreem hoog zijn, kan dit honderden euro’s per maand schelen.”

OVEREENKOMST

Na diverse eerdere initiatieven, sloten Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling en Bouwbedrijf Van Peer in 2018 een overeenkomst met de gemeente. ,,Wij realiseren niet alleen de huizen, maar ook de wijk zelf”, vertelt Van Roekel van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling. ,,Denk hierbij aan de straten en de groenvoorziening. Wij plannen en realiseren, de gemeente verzorgt de benodigde procedures en doet straks het beheer.”

Het idee een nieuwe woonwijk te bouwen in het gehucht Selissen stamt uit 1995. ,,Toen stond deze locatie als potentiële woningbouwlocatie in de structuurvisie van de gemeente. Er zijn in de loop der jaren al verschillende pogingen gedaan een concrete ontwikkeling van de grond te krijgen. In 2011 is gestart met de eerste aankopen van grond,” stelt Jan van Peer van Bouwbedrijf Van Peer. ,,In 2018 legden we concrete afspraken vast over hoe de wijk er in de toekomst uit ging zien en begin 2020 gingen de woningen van de eerste fase in de verkoop. Aan het einde van dat jaar startte de bouw.”

GESCHIEDENIS

Het project heeft de naam Heem van Selis. Van Roekel: ,,Hij stamt uit de geschiedenis van dit gebied dat sinds 1293 op kadastrale kaarten te vinden is. Het vermoeden is dat er een boer met de naam Selis woonde. Heem is oud Nederlands voor thuis of buurtschap.”

Hij vervolgt: ,,De straatnamen van fase 1 zijn gebaseerd op historische munten en sluiten aan op reeds bestaande straatnamen als Dukaat en Florijn. De straatnamen in de rest van de wijk zijn gelieerd aan marterachtigen, zoals de das. Waarom? Er ligt een dassenburcht naast het gebied.” Van Roekel benaderde daarom Stichting Das en Boom om een diervriendelijk plan te maken. ,,Tussen de snelweg en de wijk is een dassencorridor gebouwd, dat we gekscherend het vijfsterrenrestaurant van de das noemen. Het staat namelijk vol fruit- en notenbomen”, vertelt Van Roekel. ,, Daarnaast is een tunnel onder de snelweg A2 aangelegd ter compensatie van het ingeleverde grondgebied van de dassen. Ook zijn in samenwerking met Stichting Ark hagen voor de dassen aangebracht rondom de wijk.”

MAATREGELEN

Goed voor de natuur én de portemonnee dus. Want er worden zoals gezegd veel energiezuinige maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is de warmtepomp met bodemlus. Deze warmtepomp maakt gebruik van de bodem om de woning duurzaam te verwarmen of te koelen. Daarnaast hebben alle woningen tripleglas en zonnepanelen. Maar er het project is meer dan energiezuinig, er is veel aandacht voor flora en fauna. Van Roekel: ,,De woningen krijgen gemengde hagen in de voortuin. Ook worden op verschillende plekken nestkasten voor vleermuizen en vogels geplaatst. Dit maakt het wonen in Heem van Selis nóg prettiger.” Van Peer vult aan: ,,Marc heeft zich - naast de bomen die worden aangeplant - ingezet om een aantal oude, bestaande bomen in de wijk te handhaven. Een aantal staat op dezelfde plek, een aantal is verplaatst. De Boxtelse bomenbrigade heeft over dit thema actief met ons meegedacht.”

WADI’S

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling en Bouwbedrijf Van Peer omhelzen als het ware de uitdagingen die zich in het gebied voordoen en maken deze tot thema. Naast de oude bomen, is dit onder meer het water. Van Roekel: ,,De grondwaterstand in het gebied is hoog. Ook de Dommel is nabij. Theoretisch loopt het Dommeldal eens per 100 jaar onder water. De woningen krijgen daarom waterspuwers. Het water dat op het dak valt, komt daarmee op de stoep terecht. In gootjes wordt het in extreme gevallen afgevoerd naar De Dommel.” Ook komt er een aantal zogenaamde wadi’s. Dit is een opslag- en infiltratievoorziening - in de vorm van een verdiept grasveld - die tijdelijk gevuld kan zijn met hemelwater. Van Peer: ,,We proberen het water zo op locatie te houden. Elk kavel heeft overigens een eigen regenton. Dit wordt klimaatadaptief bouwen genoemd”

SAMENWERKING

De samenwerking tussen de bouwbedrijven en de gemeente verloopt zeer constructief. Van Peer: ,,We hebben een gezamenlijke doelstelling, namelijk meer woningen in Boxtel bouwen. Natuurlijk kennen we uitdagingen, zoals hoe om te gaan met de geluidsoverlast van snelweg A2. Daarin zijn we samen opgetrokken en hebben we Rijkswaterstaat benaderd. Uiteindelijk bouwden we een geluidsscherm met een hoogte van 7 meter. Dit kent twee voordelen ten opzichte van walwoningen: het scherm staat dichtbij de snelweg waardoor veel geluid wordt geweerd én bewoners kijken prachtig weg over het mooie Dommeldal.”

FASERING

De eerste fase van het project is klaar en grotendeels bewoond. Fase 2 van 6 wordt binnenkort gefaseerd opgeleverd. De bouw van fase 3 is zojuist gestart en fase 4 start vanaf december. Dan is een groot deel van de wijk in aanbouw. Komend jaar worden de laatste woningen in ontwikkeling genomen.