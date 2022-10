Parkeerplaats is weer open, maar wellicht niet voor lang...

De poort van het parkeerterrein achter De Feestspecialist XXL is niet per toeval geopend. Boxtel moet nog een verkeersbepaling uit het verleden herstellen waardoor parkeren daar nog niet verboden is.

De parkeerplaatsen horen bij het pand waarin voorheen modecentrum Theelen zat. Pieter Theelen verkocht het gebouw in 2020 aan enkele beleggers uit Boxtel.

Er was in het verleden echter een deal gesloten met de gemeente over het gebruik van het parkeerterrein. Automobilisten mochten in het verleden daar hun auto neerzetten. Weliswaar liep die afspraak al in 2017 af, maar ze werd telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.

Met de wisseling van de wacht aan de Stationsstraat, zijn ook de afspraken opgezegd. Er werd een poort neergezet, evenals een verkeersbord om aan te duiden dat het om privéterrein gaat. De parkeerplekken waren alleen toegankelijk voor klanten van de feestwinkel; buiten openingstijden was de poort gesloten.