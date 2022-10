Een mondkapje is dit jaar gelukkig niet nodig bij het afhalen van de quizboeken in restaurant KhinKhao aan de Markt. Maar de organisatie verwacht wel 'Schiphol-achtige taferelen' op zaterdag 5 november om 18.00 uur.

Flink vragenvuur ligt klaar voor teams

vr 30 sep, 15:00

Met nog twee dagen te gaan tot de inschrijftermijn voor de Bokselse Kwis sluit, nemen de zenuwen toe. Niet alleen bij de deelnemers, maar ook bij de organisatie. Want hoeveel teams zaterdag 5 november met elkaar de strijd aan gaan, is altijd even spannend. Iedere quizploeg kan in elk geval een flink pak met vragen en opdrachten verwachten.

Het is voor teams tot en met zaterdag 1 oktober mogelijk om hun deelname aan de Bokselse Kwis kenbaar te maken. Organisatoren Patricia van Amelsvoort, Saskia Maltha, Marc Cleutjens, Antoine Ghijsens en Peter en Renilde Bos zijn er helemaal klaar voor. Het quizboek was dankzij de komst van de drie nieuwe bestuursleden al voor de zomervakantie klaar. De afgelopen weken is er nog wat aan gesleuteld, maar zodra na komend weekend bekend is hoeveel ploegen er mee gaan doen, kan het zestal naar de drukker.

Deelnemers krijgen dit jaar natuurlijk weer een heleboel vragen en opdrachten op zich afgevuurd. Kennis van Boxtel is nodig, maar ook van allerlei andere, soms alledaagse zaken. Er zijn in totaal twaalf categorieën door te ploeteren. Naast parate kennis, wordt ook deze achtste editie een beroep gedaan op de creativiteit van de teams. Zij moeten op verschillende momenten een afvaardiging naar buiten sturen om aan een spel deel te nemen of puzzels op te lossen.

GOED DOEL

Alle quizzers spelen niet voor eigen gewin, maar om een mooi geldbedrag bij elkaar te krijgen voor een zelf gekozen lokaal goed doel. Zij kunnen ook om meedoen voor het algemene doel: Boxtheater. Teams spelen hiervoor automatisch mee als zij geen lokale club of organisatie aanwijzen bij de inschrijving. Zowel het inschrijfgeld als de sponsorbijdragen worden op de prijsuitreiking op vrijdag 25 november in boerderij ‘t Dommeltje verdeeld onder de goede doelen van de beste deelnemers.

Inschrijven kost 32,50 euro per team en kan uitsluitend via www.debokselsekwis.nl. Vermeld bij de inschrijving de naam van de teamcaptain, het adres van het hoofdkwartier en het lokale doel waarvoor gespeeld wordt. Houdt daarnaast ook deze krant goed in de gaten, want de ‘ronde vooraf’ zal medio oktober alleen in Brabants Centrum te vinden zijn.

Deelnemende teams kunnen zaterdag 5 november om stipt 18.00 uur de quizboeken ophalen bij restaurant Kin Khao aan de Markt 34. Als de klok van de Sint-Petrusbasiliek elf uur slaat, moet alles weer ingeleverd zijn.