‘Wat wordt met parkeerinspraak gedaan?’

Dinsdag 4 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe beleid dat daarmee de verouderde visies vervangt. Bij de opstelling van die voorloper was parkeren juist heel nadrukkelijk een onderwerp van gesprek: ruim honderd inspraakreacties domineerden toen zelfs het onderwerp, stelt fractievoorzitter Eric van den Broek.

De SP’er weet waarover hij praat, want hij was in 2015 de wethouder die verantwoordelijk was voor detailhandel en horeca. In een e-mail aan de ambtelijke afdeling vraagt de SP waarom parkeren geen onderdeel uitmaakt van de visie op bezoekerseconomie en of dit thema mogelijk in andere documenten terugkomt.