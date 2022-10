‘Fietsenstalling NS moet langer open’

Bij het NS-station is het vaak een zootje met her en der gestalde fietsen. Boxtel wil afsluitbare rijwielboxen, maar ook verruimde openingstijden van de bewaakte stalling.

Kort voor de zomervakantie nam de gemeenteraad op initiatief van D66 unaniem een motie aan om de fietsenstallingen bij het NS-station aan te pakken. Ze zijn forenzen al jaren een doorn in het oog. De raad drong aan extra fietsboxen waar mensen hun rijwiel achter slot en grendel kunnen stallen; nu zijn er alleen boxen voor ov-fietsen. ,,Dat is een mogelijkheid om de situatie te verbeteren, maar we zouden ook de openstellingstijden van de WSD-stalling kunnen verruimen.”

EXPLOITATIE WSD

Dat de bewaakte fietsenstalling in Boxtel (net als in Best) minder lang open is dan op andere stations heeft alles te maken met het feit dat in het verleden met reïntegratiebedrijf WSD afspraken zijn gemaakt over de exploitatie. Met..