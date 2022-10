‘Behoefte aan bijna 1.500 woningen extra in acht jaar’

Het rapport gaat niet alleen in op de hoeveelheid woningen maar schetste ook een beeld van het type huizen dat nodig is. Op gebied van zorg bijvoorbeeld of betaalbaarheid.

Maar de studie ging dus ook over aantallen. En om die te halen, zijn er momenteel te weinig plannen. In totaal zijn er bouwprojecten in voorbereiding die in de toekomst onderdak kunnen bieden aan 1.358 gezinnen. Máár dat is het meest gunstige en onwaarschijnlijke scenario, waarschuwt Companen: ,,Dit betekent dat er plannen moeten worden toegevoegd én dat er geen enkele ruimte is voor planuitval, die er doorgaans wel is.”