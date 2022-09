Nog 76 mille voor opknappen gevels

De winkel van de Vincentiusvereniging aan de Stationsstraat heeft enkele maanden terug haar gevel verwijderd en is bezig met vernieuwing daarvan.

Het loopt nog steeds niet storm met de aanvragen, zo blijkt uit de Boxtelse begroting voor 2023 die gisteren werd gepresenteerd. Het idee om plaatselijke ondernemers te ondersteunen hiermee, komt voortgevloeid uit de economische crisis uit 2008 waarvan Nederland pas in 2013 begon te herstellen. In 2014 besloot het college van B en W een economisch stimuleringsbudget vrij te maken van in totaal 1,3 miljoen euro.

Bijna de helft was voor acties in het centrum, waaronder een bedrag van 100.000 euro voor ondernemers om hun gevels te verbeteren. Het mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten: niet alleen het pand van de winkelier, maar ook het centrum als geheel kan daardoor een betere uitstraling krijgen.